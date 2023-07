Juwelier, der einen Einbrecher auf der Flucht erschoss, zu Bewährungsstrafe verurteilt

Am 7. Juli 2018 drangen zwei schwerbewaffnete Gangster in ein Juweliergeschäft in Oostakker ein und zwangen den Betreiber des Ladens dazu, ihnen Schmuck auszuhändigen. Als die Gangster mit ihrem Motorrad flüchten wollten, lief ihnen der Juwelier nach und feuerte mehrmals.

Von den insgesamt 4 Schüssen traf einer einen der beiden Verbrecher, der dabei sein Leben verlor.

Der Juwelier sagte danach aus, er habe die Kontrolle über sich verloren und einfach geschossen. Doch die Ermittlungen ergaben, dass der Mann vorsätzlich handelte, denn er nahm seine Waffe zuerst aus einem Schrank und schoss viermal aus nur 2 Metern Entfernung. Nicht zuletzt hatte er versucht, die Kugelhülsen verschwinden zu lassen.

Das Gericht in Gent zeigte Verständnis aufgrund der Umstände, doch der Vorsatz war gegeben. Das Urteil - 10 Monate Haft - wurde auch zur Bewährung ausgesetzt, so der zuständige Richter, weil das Verfahren so lange gedauert hatte.