Mehrere Verkehrstunnel in Brüssel im Sommer zeitweise wegen Unterhaltsarbeiten geschlossen

In Brüssel werden die Tunnel, Brücken und Viadukte das ganze Jahr durch kontrolliert. Aus diesen Kontrollen ist ersichtlich, dass bei einigen der Tunnel in der Hauptstadt dringend Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden müssen, um die weitere Sicherheit und Verkehrstauglichkeit zu garantieren.

Der Baljuw- und Vleurgat-Tunnel Richting Ter Kameren wird zwischen dem 1. und dem 20. Juli gesperrt sein und in Richtung Zentrum ab dann Ende August. Der und der Woluwe-Tunnel werden zwischen dem 1. Juli und dem 27. August in beiden Richtungen geschlossen, denn dort muss Asbest abgetragen werden. Das ist auch der Fall am Kunst-Wet-Tunnel der zwischen dem 22. Juli und Ende August für den Verkehr gesperrt wird.

Längere Tunnelsperrungen und Nachtarbeit

Die Unterhaltsarbeiten am Troon-Tunnel werden deutlich länger dauern und zwar bis Ende Oktober. Allerdings wird hier in erster Linie in der Nacht gearbeitet. Noch länger sollen die Arbeiten im Madou-, im Rogier- und im Reyers-Tunnel dauern und zwar bis vielleicht Ende Dezember. Auch hier wird vornehmlich nachts gearbeitet, wie Brüssel Mobilität mitteilt.

Ab September beginnen auch die Arbeiten am Naamsepoort-Tunnel und am Kruidtuin-Tunnel. Hier sollen die Arbeiten bis Anfang 2024 abgeschlossen sein und am Naamsepoort im März 2024. Alle betroffenen Tunnel liegen an wichtigen Verkehrsachsen in der Brüsseler Innenstadt, was auf jeden Fall zu Verkehrsproblemen führen wird.

