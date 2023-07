Radsport: Lotte Kopecy und Remco Evenepoel holen sich die belgischen Meistertitel

Remco Evenepoel holte sich am Sonntag in Izegem (Westflandern) den belgischen Meistertitel im Straßenradrennen und Lotte Kopecky gewann diesen Titel kurz zuvor bei den Frauen. In der vergangenen Woche gewann Kopecky auch den Landestitel im Zeitfahren, genauso, wie Wout Van Aert bei den Männern.