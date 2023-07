Belgien reicht vorläufig noch keinen Energie- und Klimaplan bei der EU ein

Brüssels regionaler Klimaminister Alain Maron (Ecolo) will vorläufig keinen Energie- und Klimaplan für Belgien bei der Europäischen Kommission einreichen. Er will dies solange nicht machen, wie Flandern seine Anstrengungen nicht erhöht bzw. finanziell dafür gerade steht. Am Montag hatten sich die Energie- und Klimaminister aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien an einen Tisch gesetzt.