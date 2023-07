Große Sympathie für besonderen Teamgeist: Belgische Kugelstoßerin springt beim Hürdenlauf ein und das geht viral

Die Bilder der belgischen Kugelstoßerin Jolien Boumkwo, die bei den Europäischen Mannschafts-Meisterschaften in Polen auf der 100 Meter-Distanz für die verletzte Hürdenläuferin Anne Zagré eingesprungen war, gehen um die Welt. Dieser Teamgeist sorgt international für Begeisterung. „Es ist fantastisch, dass diese Botschaft für Teamgeist so geteilt wird“, so die überwältigte Sportlerin gegenüber VRT NWS.