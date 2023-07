Noch nie so viele Schießereien in Brüssel wie in 2022

In einigen bestimmten Vierteln kamen mehr Schießereien vor, als in anderen Gegenden. Und dies hat wohl auch mit dem Drogenhandel zu tun bzw. mit Abrechnungen oder Bandenkriegen rund um die Drogenszene. Brennpunkte sind die Papenvest in Brüssel-Stadt und die Umgebung des Südbahnhofs in Sint-Gillies.

„Wir wissen, dass hier ein Problem vorliegt“, sagte Olivier Slosse dazu, der Korpschef der Polizeizone Brüssel-Nord: „Darum wird auf verschiedenen Ebenen an Lösungen gearbeitet, sowohl auf föderaler, als auch auf lokaler und regionaler Ebene. Das Problem ist allen betroffenen Behörden deutlich bekannt und es kommen Aktionen, um die Herangehensweise zu verbessern.“