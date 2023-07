Reform der Vergütung von Hausärzten in Belgien: Ärzteverbände und Kassen reagieren positiv

In Flandern reagiert der Hausärzteverband Domus Medica positiv auf dieses neue Finanzierungsmodell. Jeroen Vandenbrandt von Domus Medica stimmt mit der Ansicht des Bundesgesundheitsministers ein, nach der ein Arzt dadurch auf der einen Seite besser für seine Patienten sorgen und gleichzeitig auch mehr Patienten behandeln könne: „Wir können so besser auf die Qualität der Behandlung und der Pflege einspielen und müssen nicht länger unseren Fokus darauf legen, so viele Patienten am Tag zu sehen, wie nur möglich.“

Die Christliche Krankenkasse ließ dazu wissen, dass diese Anpassung nicht dafür sorgen würde, dass die Patienten mehr für einen Arztbesuch bezahlen müssen, doch das System biete eine Antwort auf die geltenden Herausforderungen: „Prävention, Behandlung und Genesung.“