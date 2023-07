Touristin aus Belgien seit zwei Wochen in Australien vermisst - Polizei findet ihr Auto

Erst am Montag war die Polizei in Tasmanien auf das Verschwinden von Céline Cremer hingewiesen worden und begann sofort mit Suchaktionen. Am Dienstag fand man dann an einem Parking am Philosopher Falls Track in Waratah ihren Wagen, ein weißer Honda CRV. Zuletzt wurde die Vermisste etwa 350 km von den Wasserfällen entfernt in der Stadt Hobart gesehen.

Suchaktionen rund um den Wasserfall auch mit Drohnen brachten keine Ergebnisse. Deshalb ruft die tasmanische Polizei jetzt auch über die sozialen Medien auf, ob jemand Céline Cremer in den letzten zwei Wochen am Philosopher Falls Track gesehen haben könnte und dass sich mögliche Zeugen bei ihr melden sollen.

Amélie Cremer, die Schwester der Vermissten, ruft ebenfalls über die sozialen Netzwerke um Hilfe. Sie lässt über Facebook wissen, dass Céline am 21. Juni mit einer Fähre nach Victoria fahren wollte. „Die letzte Telefonverbindung auf ihrem Smartphone sei am 20. Juni registriert worden, so die Schwester der Vermissten, die sich zu einem Roadtrip in Tasmanien aufgehalten hatte.