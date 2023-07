Feuer in Appartementgebäude in Ganshoren: Kommunaler Katastrophenplan kurzzeitig in Kraft

„Zwei Personen wurden mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht und zwei weitere Personen konnten vor Ort versorgt werden“, sagte Brüsseler Feuerwehrsprecher Walter Derieuw. Das Feuer lasse ihn an den verheerend Brand in einem Hochhaus in London vor einigen Jahren erinnern…

Etwa 100 Bewohner der Appartements wurden kurzzeitig in einem nahegelegenen Saal untergebracht. Dutzende von ihnen können vorerst noch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.