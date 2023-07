Großer Jubel für die Belgian Cats: Die Basketball-Europameisterinnen wurden in Brüssel empfangen

Am Dienstagabend wurden die frischgebackenen Basketball-Europameisterinnen „mit großem Bahnhof“ in Brüssel empfangen. Zunächst wurden die Belgian Cats von Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) begrüßt, um danach von tausenden Fans auf dem Großen Markt von Brüssel bejubelt zu werden. Auf dem Balkon hob Emma Meesseman die Trophäe in die Luft und damit war dieser erste EM-Titel für die Cats endgültig perfekt. Sehen Sie dazu unsere Fotos und Videos.