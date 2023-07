Kommt die Rauchwolke der Waldbrände in Kanada auch nach Belgien?

Derzeit zieht eine enorme Rauchwolke, die von den anhaltenden Waldbränden in Kanada herübergeweht wird, auch über Westeuropa hinweg. Ein starker Westwind brachte diese Rauchwolke über den Atlantik in unsere Breitengrade. Noch hängt diese Wolke über Frankreich, doch im Laufe des Mittwochs und in der Nacht zum Donnerstag erreicht sie auch Belgien.