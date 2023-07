Premier De Croo: "Eines Tages gehört die Ukraine zur Nato"

Sieben europäische Staats- und Regierungschefs, deren Länder zur Nato gehören - darunter Belgien - haben am Dienstag bei einem Treffen in Den Haag der Ukraine ihre weitere volle Unterstützung zugesagt. Bei der gemeinsamen Sitzung wurde das nächste Nato-Gipfeltreffen in Wilna vorbereitet. Am Rande der Gespräche in Den Haag wurde auch der Aufstand der Wagner-Truppen in Russland besprochen, wie unsere frankophonen Kollegen der RTBF dazu melden.