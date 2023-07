Regierungskrise abgewendet? Koalitionspartner wollen Außenministerin Lahbib nicht absägen

Nach drei Sitzungen des parlamentarischen Ausschusses für Außenangelegenheiten, in denen Außenministerin Lahbib mehr schlecht als recht die Fragen der Abgeordneten beantwortete und in denen sie einräumte, dass sie und ihr Ministerium die Angelegenheit rund um die umstrittene Visavergabe falsch angegangen haben, scheint in der Vivaldi-Koalition vorerst Ruhe eingekehrt zu sein.