Egbert Lachaert tritt zurück: Flanderns Liberale Open VLD suchen einen neuen Vorsitzenden

Die Open VLD hat gerade in den Umfragen keinen leichten Stand, auch wenn die mit Alexander De Croo den belgischen Premierminister stellen. Für Probleme in der Außendarstellung sorgte wohl auch die abgewendete Regierungskrise um die umstrittene Visavergabe an eine hochrangige iranische Delegation zur Teilnahme an einer internationalen Bürgermeisterkonferenz in Brüssel.

Lachaert möchte den Vorsitz rund ein Jahr vor den Wahlen weitergeben, will aber Abgeordneter in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments für seine Partei bleiben. Bei der Open VLD hieß es dazu, dass man in den kommenden Tagen darüber reden werde, ob und wie nach dem Sommer ein neuer Vorsitzender gewählt werden soll. Bis dahin übernimmt Premier De Croo, aktuell Vizepräsident der Partei, den Vorsitz, wie am Dienstag bekannt wurde.

De Croo bedankte sich bei Lachaert für dessen „enormen Einsatz und die Arbeit, die er in den letzten Jahren leistete. Die Partei zählt weiter auf Dich.“ Neben den 2024 anstehenden Wahlen kommen auf den Premier jetzt mehrere wichtige Dinge zu: Haushaltskontrolle, Rentenreform und Steuerreform.