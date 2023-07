Einigung zur Laufzeitverlängerung für die beiden jüngsten belgischen Kernreaktoren

Kritik von Opposition und Umweltverbänden

Gegen das Abkommen kommt Kritik. Die oppositionellen flämischen Nationaldemokraten N-VA gehen davon aus, dass diese Laufzeitverlängerung die Energiesicherheit in den kommenden 10 Jahren nicht garantieren könne. Der N-VA-Abgeordnete Bert Wollants wies darauf hin, dass der Energiebedarf in den kommenden Jahren enorm steigen werde, schon durch die Zunahme von elektrischen Autos.

Auch die hiesigen Umweltorganisationen BBL und Greenpeace kritisieren diesen Vorgang scharf. Auch hier heißt es, dass die beiden Meiler die Energiesicherheit nicht gewährleisten könnten, denn die Anlagen seien veraltet und würden immer mal wieder ausfallen.

Hinzu kommt noch, so Greenpeace, dass die 15 Mia. €, die Engie für den Endlagerung des Strahlenabfalls aufwenden müsse, bei weitem nicht reichen würden und dass letztendlich der Steuerzahler für eine solch kurzfristig geplante Energiepolitik draufzahlen müsse.

Atomausstieg damit faktisch besiegelt

Die beiden Meiler Doel 4 und Tihange 3 können damit theoretisch bis 2035 produzieren. Damit ist der eigentlich in Belgien für 2025 geplante Atomausstieg besiegelt, wenn er auch erst 10 Jahre später vollzogen wird. Belgien hat zwei Kernkraftwerke mit sieben Reaktoren von denen bereits vom Netz genommen wurden. Dabei handelte es sich um die „Pannen-Reaktoren“ Tihange 2 und Doel 3, bei denen Haarrisse in der stählernen Ummantelung der Reaktorblöcke festgestellt wurden.

Derzeit wird noch zgeprüft, ob auch die ältesten Meiler der hiesigen AKW - Tihange 1, Doel 1 und Doel 2 - länger am Netz bleiben können, um befürchtete Elektrizitätsengpässe im Winter 2025/2026 zu entgegenzuwirken, denn eine Studie des belgischen Stromnetzbetreibers Elia stellt fest, dass in den beiden Jahren noch Kapazitäten fehlen könnten. AKW-Betreiber Engie will aber davon nichts wissen, denn die entsprechenden Investitionen seien zu hoch.