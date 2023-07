Flanderns Regionalflughäfen erwarten einen Topsommer 2023

Die regionalen flämischen Flughäfen Ostende-Brügge und Antwerpen, die von der Region und vom französischen Luftfahrtunternehmen Egis betrieben werden, rechnen in den Sommermonaten Juli und August mit rund 160.000 Fluggästen. „Diese Zahl liegt im Bereich dessen, was wir im vergangenen Sommer gesehen haben“, heißt es in einer Pressemitteilung.