Niederländisches Museum sucht Familienmitglieder der kleinsten Frau der Welt in Antwerpen

Noch immer ist Johanna Paulina Musters im „Guinness Book of Records” als kleinste Frau der Welt aufgeführt. Das Museum „Den Aanwas“ in ihrem Geburtsort Ossendrecht hat in seiner Sammlung einige Artefakte von „Prinzessin Paulien“ und ist von ihrer Geschichte fasziniert. Um mehr zu ihrem Leben zu erfahren, ist das Museum jetzt auf der Suche nach möglichen Familienmitgliedern und solche könnten auch in der flämischen Provinz Antwerpen gelebt haben oder noch leben.

Bei ihrer Geburt war Johanna Paulina Musters 31 Zentimeter groß und als sie im Alter von 16 Jahren in New York verstarb war die 61 Zentimeter groß und wog lediglich 4 Kilo. Da sie so klein war, galt sie für viele Menschen damals als eine Art Attraktion.

„Seiner Zeit war es eigentlich mehr oder weniger normal, dass Leute mit einem außergewöhnlichen Aussehen auf der Kirmes, dem Jahrmarkt oder im Theater gezeigt wurden“, so Olga Janzs vom Museum „Den Aanwas“. „Prinzessin Paulien“ ist denn auch ihr ganzes Leben lang als Attraktion bei Freakshows auf der ganzen Welt missbraucht worden. Damit konnte ihre Familie viel Geld verdienen.

Jetzt möchte das Museum mehr über den Menschen Johanna Paulina Musters wissen und erfahren und sucht jetzt auch in der Antwerpener Gegend nach möglichen Familienmitgliedern. Ihre beiden Schwestern Kee und Louisa waren mit Männern aus Antwerpen verheiratet. Deren Namen lauten, wie das Museum heute weiß auf Fransiscus Climan und auf Jozef Veschueren. Vielleicht wohnen deren Nachkommen noch immer dort. „Wer weiß, was noch zu ihr irgendwo auf dem Speicher liegt oder ob es noch Geschichten gibt, die überliefert sind“, so Olga Janzs…