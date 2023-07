Olivier Vandecasteele spricht zum ersten Mal öffentlich nach seiner Freilassung aus dem Iran

Olivier Vandecasteele, der jahrelang als Entwicklungshelfer in der iranischen Hauptstadt Teheran gearbeitet hatte, saß dort 455 Tage lang im Gefängnis. Der Iran warf im Spionage vor, nutzte ihn aber in Wirklichkeit als eine Art Geisel, um einen in Belgien zu 20 Jahren Haft verurteilten Terroristen freizupressen. In all dieser Zeit hatte sich unser Land solidarisch mit ihm gezeigt und mit zahllosen Aktionen seine Freilassung gefordert.

Letztendlich fand sich ein mehr oder weniger diplomatischer Weg, Vandecasteele gegen den verurteilten Iraner auszutauschen. Vor knapp einem Monat kam er nach Belgien zurück.

Jetzt bedankte sich Olivier Vandecasteele mit einer Ansprache vor dem Belfried in Tournai, an dem bis Mittwoch eine Leinwand mit seinem Konterfei dessen Freilassung einforderte, bei den Belgiern für deren Einsatz und sagte dabei, dass seine Peiniger nichts erreicht hätten. Unser Land habe der Welt und dem Iran gezeigt, dass man vereint und solidarisch sei.

Vandecasteele sagte, dass er sich während seiner langen Einzelhaft immer an die Erinnerung an seine Freunde und seine Familie geklammert habe. Er wusste von der Mobilisierung in seiner Heimat und auch dies habe ihm ermöglicht, diese schwere Zeit durchzustehen, denn dadurch hätten seine Angehörigen und seine Familie das alles nicht alleine erleben müssen.

Er bedankte sich aber auch explizit bei einigen belgischen Politikern: Bei Außenministerin Hadja Lahbib (MR), bei Premierminister Alexander De Croo und bei Justizminister Vincent Van Quickenborne (beide Open VLD) und bei deren Ministerien für deren Einsatz und deren Rolle bei den Verhandlungen mit dem Iran.