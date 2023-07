125 Geburtstag von René Magritte: Brüssel dekoriert aus diesem Anlass einige Geschäftsstraßen

René Magritte, geboren am 21. November 1898 in Lessines in der wallonischen Provinz Hennegau und gestorben am 15. August 1967 in Brüssel, ist einer der bekanntesten Künstler des Surrealismus, ein Kunststil, der Belgien auch ein bisschen gesellschaftlich geprägt hat. In Brüssel weis man das ganz besonders zu würdigen und begeht den 125. Geburtstag von Magritte auf eine besonders auffallenden Art und Weise.

In den Marollen - in der Hoogstraat, der Blaesstraat und der Vossenstraat - wurde eine ganze Reihe an künstlerischen Installationen angebracht, die Motive aus dem Werk des surrealistischen Malers zeigen, wie Regenschirme, Tauben oder Wolken. Diese wurden an Drähten, die zwischen den Gebäuden gespannt wurden, aufgehängt. Diese Elemente sollen die Betrachter dazu verleiten, in die surrealistische Welt Magrittes einzutauchen, quasi in diese rätselhafte Poesie des großen Meisters.

