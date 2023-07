Agrartechnik: Drohnen sollen dabei helfen, die Widerstandskraft von Nutzpflanzen gegen den Klimawandel zu erforschen

In Mol in den Kempen in der Provinz Limburg ist ein Testanbaugebiet angelegt worden, auf dem versucht wird, die Landwirtschaft widerstandsfähiger gegen den Klimawandel zu machen. Dabei wird auch moderne Technik angewandt, wie z.B. der Einsatz von Drohnen. Diese Initiative von verschiedenen flämischen Einrichtungen wurde im Rahmen der „Gemeinsamen Agrarpolitik“ (GAP) der Europäischen Union ergriffen. In Melle in Ostflandern ist das flämische Institut für Agrarforschung ILVO mit einem ähnlichen Projekt zugange.