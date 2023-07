Belgien verzichtet auf Palmöl als Bestandteil von Biokraftstoffen

Seit dem 1. Januar 2023 lief in unserem Land der stufenweise Ausstieg der Nutzung von Palmöl als Teil von Biokraftstoffen. Dies ist eine Initiative von Bundesumweltministerin Khattabi und ihrer Kollegin aus dem Bundesenergieministerium, Tinne Van der Straeten (Groen). Die entsprechende Regelung sorgt dafür, dass die Kraftstofflieferanten in Belgien ihre Zielvorgaben für erneuerbare Energie nicht mehr über Palmöl erreichen können.

In den letzten Jahren habe die Verwendung von Palmöl als Beimischung für die Produktion von z.B. Biodiesel exponentiell zugenommen, so Khattabi. Dies führte dazu, dass in Diesel-PKW und in Lastwagen quasi Lebensmittel zum Antrieb der Motoren verbrannt wurde: „Für den belgischen Verbrauch von Palmöl in Diesel waren in der Vergangenheit Palmölplantagen in der Größe von 100.000 Fußballfeldern nötig. Dies erfolgte nicht selten zu Lasten von sensiblen Ökosystemen. Damit wurde aus Belgien heraus Druck auf die Regenwälder ausgeübt.“