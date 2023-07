Bergbaumuseum Beringen: Lok 12 ist wieder zurück!

Am Donnerstag ist Zechenlok 12, die früher Kohlenzüge rund um die Kohlenzeche in Beringen in der Provinz Limburg gezogen hat, wieder in ihrer alten Heimat angekommen. Jahrelang fristete sie vergessen ihr Dasein in einem Schuppen der belgischen Bahngesellschaft NMBS/SNCB in Löwen (Flämisch-Brabant), doch jetzt soll sie museumsgerecht aufgearbeitet werden und einen Standort am Bergbaumuseum bekommen.