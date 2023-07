EU-Migrationsgipfel: Premier De Croo warnt Polen und Ungarn

Die Regierungschefs von Polen und Ungarn versuchen beim EU-Migrationsgipfel in Brüssel das unlängst erreichte Abkommen zur Verteilung von Asylsuchern zu annullieren. Die entsprechenden Diskussionen dauerten am Donnerstag bis in die späte Nacht hinein. Belgiens Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) reagierte erbost über den Vorstoß der beiden EU-Mitgliedsländer. Der Gipfel ging am frühen Freitagnachmittag ergebnislos zu Ende.