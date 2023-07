In Brüssel läuft wieder das traditionelle Folklorefestival Ommegang

Seit Mittwoch findet in der Altstadt von Brüssel wieder der traditionelle Ommegang statt. Dazu fanden und finden Zeremonien auf dem Großen Markt am Mittwoch- und am Freitagabend statt. Noch bis Samstag, 1. Juli, hat sich zudem ein „Ommegang Renaissance-Dorf“ an der Zavel niedergelassen.