Nach Belfius heben auch die KBC und Argenta die Zinsen auf Sparkonten wieder an

Die beiden belgischen Banken KBC und Argenta haben angekündigt, dass sie in Kürze die Zinsen auf Sparkonten wieder anheben werden. Unlängst hatte Belfius als erstes Finanzinstitut in unserem Land angekündigt, dass hier diese Zinsen wieder angehoben werden. Die Banken in Belgien stehen gesellschaftlich und politisch unter Druck, weil sich sparen aufgrund der nichts mehr einbringenden Zinsen kaum noch lohnt.