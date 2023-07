Neu am 1. Juli: Höhere Mindestrente, Sozialtarif für Energie läuft aus, Reklame für Glücksspiel verboten

Ab Samstag, 1. Juli 2023, gelten in Flandern, Brüssel und in der Wallonie neue LKW-Mauttarife. In den drei belgischen Regionen werden am 1. Juli aber keine neuen gebührenpflichtigen Straßen hinzukommen. Die Mauttarife gelten für alle belgischen und ausländischen Lastkraftwagen mit einer höchstzulässigen Masse (HzM) von mehr als 3,5 Tonnen und Sattelzugmaschinen der Klasse N1 mit der Karosserienummer BC.

Der Betrag pro Kilometer auf mautpflichtigen Straßen hängt von drei Faktoren ab: Die Region, in der sich die Straße befindet, der HzM und der Euro-Emissionsnorm des Fahrzeugs. Die Maut gilt für drei HzM-Kategorien (über 3,5 Tonnen bis 12 Tonnen, über 12 Tonnen bis 32 Tonnen und über 32 Tonnen) und sieben Euro-Normen (von der umweltschädlichsten Euro 0-Norm bis zur umweltfreundlichsten Euro 6-Norm). Je höher die Euronorm des Fahrzeugs und je niedriger seine HzM, desto vorteilhafter der Tarif pro zurückgelegtem Kilometer. Am 1. Juli werden die neuen Tarife auf der Download-Seite der Viapass-Website aufgeführt. Weitere Informationen: www.viapass.be.