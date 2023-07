Unruhen in Frankreich greifen auf Brüssel über: Brennende Autos und dutzende Festnahmen

Kurzzeitig hatten die Jugendlichen die Lemonnierlaan mit Abfall, Kartons und E-Steps blockiert, doch Anwohner halfen den Hilfskräften dabei, den Weg wieder freizumachen.

Von Seiten der Polizeizone Brüssel-Hauptstadt/Elsene hieß es dazu, dass man ohnehin wachsam sei, seit die Krawalle in Frankreich ausgebrochen seien. Am Freitagvormittag besprachen die Stadt und die Polizei die Vorkommnisse, um zu sehen, wie weiter darauf reagiert wird. Dabei wurde beschlossen, dass die Polizei weiter wachsam bleiben soll und vor Ort Präsenz zeigen wird. Am Freitag kursierten wieder Aufrufe in den sozialen Medien, die zu neuen Krawallen in Brüssel aufforderten.

Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) bedankte sich gegenüber VRT NWS für den Einsatz der Polizisten in der vergangenen Nacht: „Ich habe gesehen, dass die Brüsseler Polizei alles daran gesetzt hat, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Was in Frankreich passiert, da haben wir in unserem Land nichts mit zu tun. Diese Art der Krawallmacherei können wir nicht akzeptieren. Ich gebe der Polizei meine vollste Unterstützung, damit sie alles tun kann, damit es in unserem Land ruhig bleibt."