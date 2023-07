Der nächste deutsche Trainer heuert in Belgien an: Alexander Blessin geht zu Union Saint-Gilloise

Als amerikanische Investoren 2020 den damals notleidenden KV Ostende übernahmen, warteten diese mit Alexander Blessin als Trainer auf. Blessin hatte zuvor die Jugend bei RB Leipzig gecoacht. Seine Herangehensweise über druckvollen Angriffsfußball und mit der Kunst, junge und wenig erfahrene Fußballer zu fördern, beeindruckte er die Liga.

Ostende hatte in der Saison 2020/2021 fast die Qualifikation für die Champions-League-Playoffs geschafft. Letztendlich wurde Blessin mit der Küstenmannschaft Tabellensechster.

2021 wurde er auch durch diese Leistung zum Trainer des Jahres ausgerufen. Trotz der Tatsache, dass er seinerzeit beim KV bis 2024 unterschrieben hatte, konnte ihn Genua Anfang 2022 unter Vertrag nehmen. Aber, er schaffte es nicht, seine Mannschaft in der Serie A halten zu können und man ging später im Streit auseinander.

Jetzt tritt Blessin in die Fußstapfen von Felipe Mazzu und zuletzt Karel Geraerts, die Union Saint-Gilloise seit dem Aufstieg in die Jupiler Liga stets um die Meisterschaft mitspielen ließen. Mit Geraerts war Union in der letzten Saison sogar einige Minuten lang virtuell Meister…