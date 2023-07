Neues Gesetz soll Belgiens Häfen besser vor organisierter Kriminalität schützen

Ziel ist, die Sicherheit der und innerhalb der Häfen und allem, was damit zu tun hat, zu verbessern. Das betrifft die 6 Seehäfen (Antwerpen, Zeebrügge, Gent, Ostende, Lüttich en Brüssel) und die insgesamt 198 Locations in Belgien, in denen hafenbezogene Aktivitäten durchgeführt werden, wie z.B. die regionalen oder lokalen Güterhäfen an den schiffbaren Flüssen und Kanälen in Belgien.

170 dieser Locations sind in diesen Seehäfen zu finden und 28 außerhalb davon an den Binnenwasserwegen, an denen auch Seeschiffe festmachen können. Mit diesem neuen Königlichen Beschluss wird der gesamte Sicherheitsplan für alle Hafengebiete optimalisiert und damit werden alle entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen inklusive aller zur Anwendung kommender Sicherheitsmittel mit einander koordiniert.