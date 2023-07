ÖPNV in Flandern: De Lijn streicht 180 Haltestellen - Fahrgastverbände enttäuscht

Während auf einigen Linien heute mehr Anschlüsse verpasst werden, als im alten Fahrplan, weisen die neuen Fahrpläne auf einigen Strecken allerdings positive Entwicklungen auf, so Peter Meukens von TTB: „Auf mehreren Linien sind allerdings inzwischen mehr Busse unterwegs.“ Doch in Brügge z.B. fahren deutlich wenige Busse durch die Stadt. Die Fahrgastverbände in Flandern bedauern, dass sie in die Planungen nicht mit einbezogen wurden, denn schließlich vertreten sie die „erfahrenen“ Pendler: „Wir hätten De Lijn noch auf einige Anschlüsse, die heute knapp verpasst werden, hinweisen können.“

Aus dem Kabinett von Landesverkehrsministerin Peeters verlautete dazu, dass dies lediglich Phase 1 des neuen Verkehrsplans von De Lijn sei und dass es nach der Einführung der 2. Phase am 1. Januar 2024 deutlich besser würde. Ob allerdings so eine Verkehrswende eingeleitet werden kann, die die Leute vom eigenen Auto in Busse und Bahnen bringen soll, sei dahingestellt. In einem halben Jahr könnten eher wesentlich mehr Pendler wieder auf die Option des eigenen Autos für den Berufsverkehr setzen…