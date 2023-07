Vermisste Touristin aus Belgien: Australiens Polizei suchte einen möglichen Zeugen, der sich auch meldete

Die tasmanische Polizei suchte nach einem Mann, der Céline Cremer möglicherweise an den Philosopher Falls am Tag ihres Verschwindens am 18. Juni gesehen haben könnte: „Die Polizei würde gerne mit einem Wanderer sprechen, der um 14 Uhr 30 am 18. Juni 2023 an den Wasserfällen.“ Von ihm erwartet man vielleicht auch mehr Details zu den letzten Stunden der Belgierin vor ihrem Verschwinden. Der Mann soll sich bei der Poliazei gemeldet haben. Doch zu dem, was er mitteilen konnte, wurde noch nichts bekannt.