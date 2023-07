Sicherung der Nato-Ostflanke: Belgische Soldaten auf dem Weg zu einer Operation in Rumänien

Am Dienstagmorgen ist eine Gruppe von Soldaten am belgischen Militärflughafen Melsbroeck in Richtung Rumänien abgeflogen. Sie nehmen dort an einer Nato-Operation teil, die 4 Monate dauern soll. Schon am Montag hatte sich eine erste Einheit auf den Weg nach Rumänien gemacht, wie jetzt bekannt wurde.