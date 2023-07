Die flämische Sozialistin Meryame Kitir verlässt die politische Bühne

Allerdings wurden nach ihrem Rücktritt auch interne Probleme innerhalb ihres Kabinetts bekannt. Zunächst sollte dieser Rücktritt nur befristet sein, doch Ende Dezember übernahm ihre Vertreterin Caroline Gennez definitiv ihr Amt.

Meryame Kitir (43) wurde bekannt als besonders aktive sozialistische Gewerkschaftsdelegierte im Rahmen der Schließung des Ford-Werks in Genk in der Provinz Limburg 2012. Die Fließbandarbeiterin von Ford ging 2006 in ihrer Heimatstadt Maasmechelen in die Politik.

Die türkischstämmige Limburgerin war insgesamt 17 Jahre lang in der flämischen Kommunal- und in der belgischen Bundespolitik (2007-2022) aktiv. Vor ihrem Ministeramt war sie 5 Jahre lang Fraktionsvorsitzende der flämischen Sozialisten (SP.A, heute Vooruit).

Am Montag ließ sie wissen: „Das wird mein letztes Mandat sein. Es ist Zeit für ein neues Kapitel. (…) Was meine Zukunft betrifft, das werde ich in der nächsten Zeit entdecken. Ich trage einen Rucksack voller Erfahrungen und Netzwerke mit mir und will mich gerne weite gesellschaftlich einbringen.“