Hohe Energiepreise sorgen in Belgien für den niedrigsten Verbrauch seit 27 Jahren

Erneuerbare Quellen und russisches Gas

Erneuerbare Energiequellen aus dem eigenen Land, die also nicht aus dem Ausland eingeführt werden mussten, hatten 2022 einen Anteil von 13,4 % bei unserem Energieverbrauch, was leicht über dem EU-Durchschnitt von 13 % liegt. Strom aus Windkraft versorgte in unserem Land etwa 1,9 Millionen Haushalte.

Immer noch wird auch in Belgien Gas aus Russland eingeführt und verbraucht, denn von dort her erreicht in erster Linie das Flüssiggas LNG den Hafen von Zeebrügge. Dieses Gas steht für 3 % des Erdgasverbrauchs in unserem Land. Das ist aber bedeutend weniger als z.B. noch 2021, als hier russisches Erdgas einen Verbrauchsanteil von 7 % hatte.