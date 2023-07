Ninove in Ostflandern: Parkscheine in 4 Sprachen verstoßen gegen das flämische Sprachengesetz

Die viersprachigen Parkscheine in Niederländisch, Französisch, Englisch und Deutsch kommen so erst seit Samstag (1. Juli) aus den Parkscheinautopaten von Ninove und sofort wurde von Seiten der N-VA eine Klage dagegen eingereicht: „Weil sich Ninove auf niederländischsprachigem Gebiet befindet, dürfen die Parkscheine auch nur in Niederländisch angeboten werden.“

„Die Tickets dürfen tatsächlich nur in Niederländisch abgedruckt werden und ich werde das anpassen lassen. Was die Auswahlmöglichkeit der Parkscheinautomaten betrifft, so muss das noch geprüft werden. Wenn sich dies auch als Verstoß gegen das Sprachengesetz erweist, werden wir auch die Software der Automaten anpassen lassen“, so der Stadtverordnete Alain Triest von den flämischen Liberalen Open VLD.

So ganz einverstanden scheint der liberale Kommunalpolitiker damit aber nicht zu sein: „Touristen aus der ganzen Welt kommen hierher, um unser prächtige Abteikirche (Foto unten) zu besuchen. Da hat man als Stadt die Wahl, ob man diesen Gästen nicht in mehreren Sprachen entgegenkommen soll, auch über die Parkscheinautomaten. Wenn wir in Anmerkung kommen wollen, als touristische Stadt anerkannt zu werden, ist es sicherlich in Erwägung zu ziehen, weiter in 4 Sprachen zu kommunizieren.“