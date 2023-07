Unfall an der Hubbrücke von Humbeek - Straßendecke muss abgehoben werden

Die flämische Landesbehörde für die Wasserwege (Vlaamse Waterweg) wird die Straßendecke der Hubbrücke von Humbeek in Flämisch-Brabant abnehmen. Am vergangenen Donnerstag hatte ein Binnenschiff diese Brücke am Seekanal Brüssel-Schelde gerammt, als sie auf Straßenniveau gesenkt war. Inzwischen erweist sich der Schaden als schwerer als erwartet.