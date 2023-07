Boykottaufruf: Die Angestellten-Gewerkschaft CNE will Delhaize wirtschaftlich schaden

In dem sie der Delhaize-Gruppe und deren Aktionären wirtschaftlichen Schaden zufügen will, bringt sie Arbeitsplätze in Gefahr, so die Expertin für Arbeitsverhältnisse Manou Doutrepont gegenüber VRT NWS: „Es kling fast so, als ob sie die Maschinen kaputtschlagen und ihre eigene Beschäftigung in Schwierigkeiten bringen wollen.“

Es könne doch nicht das Ziel von Gewerkschaftlern sein, ihre eigenen Jobs in Gefahr zu bringen.

Die Streiks hätten für die Gewerkschaften keine Früchte abgeworfen, so Doutrepont weiter: „Juristisch kann die Gewerkschaft die Beschlüsse von Delhaize nicht zurückhalten. Also will sie jetzt dritte Parteien beeinflussen.“ Übrigens ist es illegal, Geschäfte zu schließen, so Beobachter.