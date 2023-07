Der anonyme Streetart-Künstler ROA hat ein neues Werk in Hofstade bei Aalst gemalt

Bäcker Verleysen erzählte, dass ROA ihn gefragt hatte, ob er auf seiner Mauer arbeiten dürfe: „Er will völlig anonym bleiben. Er trug einen schwarzen Pulli und eine Kappe. Er ist eine mysteriöse Figur, aber er ist sehr freundlich und es ist angenehm, mit ihm zu sprechen..

Jaël Verleysen ist stolz auf „seinen“ ROA: „Das Kunstwerk ist in unserem Garten und wir können es jeden Tag sehen. Jeder bleibt stehen, um es sich anzusehen…“ Dieses Fresko ist sein zweites Werk in Aalst. Vor einiger Zeit malte er in der August Marcelstraat eine Spitzmaus. Weitere Werke in Flandern von ihm sind neben Aalst und Gent auch in Doel und in Hasselt zu finden.