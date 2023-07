Fotos: König Albert ist aus dem Krankenhaus entlassen worden

Er zeigte Austrocknungserscheinungen und musste wegen Dehydrierung untersucht und einige Tage lang beobachtet werden.

Die Untersuchungen ergaben, dass sich der 89-Jährige auch eine Blutinfektion zugezogen hatte, weshalb er ebenfalls einige Tage lang behandelt werden musste.

Inzwischen geht es ihm aber wieder gut und er ist kräftig genug, um wieder nach Hause in seine Residenz in Laken zurückzukehren. Seine Gemahlin, Ex-Königin Paola, holte ihn dort am Mittwoch ab.