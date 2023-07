Halten die Supermärkte ihre Preise bewusst hoch? Belgiens Verbraucherschützer reichen Klage ein

Im März beobachtete Test Aankoop (vergleichbar mit der Stiftung Warentest in Deutschland) noch eine Rekordinflation von über 20 %. Im Juni lag die Inflation hier noch bei 17 %. Das bedeutet, dass der überprüfte Warenkorb noch immer 17 % teurer ist, als im Juni 2022. Die Preise gehen demnach runter, doch nur sehr langsam.

„Diese 17 % sind eine abnormal hohe Zahl, weil die Inflation seit drei Monaten in Folge sinkt“, so Clayes weiter dazu: „Auch die Großhandelspreise an den internationalen Märkten sinken, doch in den Warenhäusern in unserem Land ist da nicht viel von zu sehen. Und das ist beunruhigend.“ Da auch die Energiepreise auf den Weltmärkten sinken und auch die Preise für Rohstoffe fragen sich die Verbraucherschützer, was hier gerade läuft.