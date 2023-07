Nur kurz für die Öffentlichkeit zu sehen: Mittelalterliches Pergament mit Versen aus "Reineke Fuchs"

Das Pergament ist nur knapp 9 x 15 Zentimeter groß und befindet sich seit Jahren schon in den Archiven der Abtei van Park in Löwen. Es lag in einem Archiv zwischen allerlei Schriftstücken aus der Zeit des Norbertiner-Ordens in der Abtei, die hier seit den 12. Jahrhundert lebten.

Unlängst entdeckten promovierende Studierende der Universitäten von Antwerpen und Leiden in den Niederlanden dieses historische Schriftstück, das 4 Verse aus „Van den vos Reynaerde“, in Deutsch als „Reineke Fuchs“ bekannt, enthält.

„Das ist ein Stückchen Pergament, auf dem einer Pater der Norbertiner wahrscheinlich eine Schreibfeder ausprobiert hat“, so Stefan Van Lani, Konservator der Abtei: „Wenn die Pater am Anfang eines Tages zu schreiben begannen, probierten sie ihre Federn und ihre Tinte zuerst aus. Und dies ist so ein Probestück.“

Van Lani erzählt dazu, dass man sehen kann, dass dieses Blatt auch noch für eine zweite Schriftprobe genutzt wurde. Die Ausstellung ist nur an vier Tagen zu sehen und zwar vom 6. bis zum 9. Juli. Abdij van Park 7, 3001 Leuven/Heverlee. Info: https://www.visitleuven.be/abdijvanpark

