Nur wenig Sturmschaden in Belgien: Einige flämische Provinzen betroffen

Im Gegensatz zu den Niederlanden ist Belgien in den vergangenen stürmischen Stunden eher glimpflich davongekommen. In Beersel in Flämisch-Brabant und in Kortemark in Westflandern vielen umgestürzte Bäume auf die Oberleitung und die Gleise der Bahn, sodass die entsprechenden Strecken zeitweise unterbrochen waren.

Unterbrochen waren die Strecke zwischen Halle und Linkebeek in Flämisch-Brabant sowie die Linie zwischen Diksmuide und Lichtervelde in Westflandern. Die Bahnstrecken waren am späten Mittwochvormittag für rund 40 Minuten gesperrt, doch seit den Mittagsstunden läuft der Zugverkehr wieder.

In Kessel-Lo bei Löwen stürzte ein Baum auf das Dach eines Hauses und auf eine Straße (Foto oben). In de Gemeinde As in Limburg zerstörte eine umgestürzte Eiche zwei Autos. Nirgendwo wurden Personen dabei verletzt. In Laarne in Ostflanden zerstörte eine Windhose einen Geräteschuppen in einem Garten völlig (Foto ganz unten) und in Lissewege bei Brügge wurden ebenfalls Autos durch herunterfallende Äste beschädigt (Foto unten).

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)