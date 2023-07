Geschäftsleute hätten die Polizei davon unterrichtet, dass Jugendliche in der Brüsseler Agora-Galerie im Stadtzentrum Biwakmützen und Buffschals gekauft hätten. Die Händler hätten Plünderungen befürchtet, so Korpschef Goovaerts gegenüber VRT NWS.

Die Bilder vom Platz vor der Münz-Oper in Brüsseler am Samstag zeigten Festnahmen von Jugendlichen, doch diese seien berechtigt gewesen, so der Brüsseler Polizist: „Es gibt einen Unterschied zwischen ethnisch Profilieren und Täterprofilierung. Ayf Basis der Information, die uns erreichte, nehmen wir zielgerichtet Personen fest, damit es hier nicht so weit kommt, wie in Frankreich.“

Die Polizei habe ihre Vorgehensweise stets mit Brüssels Bürgermeister Philippe Close (PS) abgesprochen und basierte einige der präventiven Festnahmen auch mit Berichten und Aufrufen in den sozialen Medien.