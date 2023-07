400 Umweltaktivisten besetzen die Baustelle für ein Gaskraftwerk in Flémalle bei Lüttich

Seit Mittwochabend besetzen rund 400 Aktivisten der Umweltorganisation „Code Rot“ die Baustelle für ein neues Gaskraftwerk des Energie-Produzenten Engie in Flémalle in der Provinz Lüttich. Die Aktivisten sind der Ansicht, dass für ein solches Kraftwerk „auf einen Planeten, der seine Grenzen erreicht hat“, kein Platz mehr ist. Im Laufe des Tages zogen Vertreter von "Code Rot" und der Gewerkschaften vor die Engie-Zentrale in Brüssel.