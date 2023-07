Derzeit arbeiten in Flandern so viele Beschäftigte mit Flexi-Jobs wie nie zuvor

Die Zahl der Beschäftigten, die über sogenannte Flexi-Jobs arbeiten, war in unserem Land noch nie so hoch, wie aktuell. Dies melden die flämischen Tageszeitungen Het Nieuwsblad, De Standaard und Gazet van Antwerpen am Donnerstag. Derzeit haben genau 108.202 Personen ein Arbeitsverhältnis in diesem steuerlich günstigen System.