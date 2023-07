Die belgische Bahn setzt deutlich mehr Fahrkarten für Bahnreisen ins Ausland ab

Die belgische Eisenbahngesellschaft NMBS/SNCB hat im laufenden Jahr schon rund 128.000 Fahrkarten für internationale Bahnreisen für die Sommermonate Juli und August verkauft. Das sind fast 26 % mehr Tickets, als im Rekordsommer 2019, wie die Bahn am Donnerstag meldet. Vor allem Bahnreisen in Richtung Frankreich seien dieses Jahr im Trend, so die NMBS.