Einmaliger Blick hinter die Kulissen der Briefmarken-Druckerei in Mechelen

Einer, der für Bpost Briefmarken entwirft, ist Geert Wille (Foto unten) und der hat bei der Post schon eine interessante Laufbahn hinter sich: „Ich habe als Briefträger angefangen, aber ich hatte vorher eine Ausbildung als Grafiker. Jetzt habe ich endlich die Chance ergriffen, um mich als Grafiker hier vorzustellen. Heute bin ich also einer von denen, die die belgischen Briefmarken entwerfen.

Auch Wille erinnerte beim Tag der offenen Türe an seinem Arbeitsplatz daran, dass man die Briefmarke auch heute noch nicht unterschätzen sollte: „Sie sind die Visitenkarten eines Landes, eine Art Statussymbol. Wenn man einen Brief verschicken will, ist die Briefmarke das, was die Leute als erstes sehen. Es ist ein Miniaturkunstwerk von ihrem Land.“