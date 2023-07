Flanderns Bevölkerung wird trotz steigender Bevölkerungszahl immer älter

Das belgische Bundesland Flandern zählte Anfang des Jahres 6.774.807 Einwohner. Das entspricht einem Anstieg um rund 76.000 Personen im Laufe des Jahres 2022. Damit wuchs die Bevölkerung hier um 1,1 %. Das Bevölkerungswachstum ist am stärksten in den Gemeinden in Flämisch-Brabant rund um Brüssel. Hier wuchs die Bevölkerung zwischen 2018 und 2022 um 6 %.

In insgesamt 15 flämischen Gemeinden ging die Bevölkerungszahl zurück, wie z.B. in Westflandern in Lo-Reninge (- 22,2 %) oder in Alveringen (- 0,9 %). In Herstappe in der Provinz Limburg, der kleinsten Gemeinde von ganz Belgien, sank die Bevölkerung in diesem Zeitraum um 11 %. Hier waren am 1. Januar 2022 76 Einwohner gemeldet.

Das gesamte Bevölkerungszahl im belgische Bundesland Flandern, also in der gesamten Flämischen Gemeinschaft inklusive der flämischen Einwohner der Brüsseler Hauptstadt-Region, wird von flämischen Statistikamt auf etwas mehr als 7,2 Millionen Einwohner beziffert. Dabei wird auch von der sogenannten „Brüssel-Norm“ gesprochen, bei der davon ausgegangen wird, dass rund ein Drittel der Brüsseler zur potentiellen Zielgruppe der flämischen Landespolitik gehört.