Telekomanbieter Proximus: Technische Probleme in Flandern und Brüssel im Mobilfunknetz gelöst

Probleme wurden seit etwa 4 Uhr am frühen Donnerstagmorgen u.a. aus der Wetstraat im Brüsseler Regierungsviertel, aus dem Europaviertel in der Hauptstadt sowie im Stadtteil Anderlecht gemeldet.

Betroffen waren auch die flämischen Städte Brügge, Sint-Niklaas und Oudenaarde. Betroffen sind auch die Kunden von Scarlet und Mobile Vikings, denn diese Anbieter nutzen das Mobilfunknetz von Proximus.

Proximus führte Probleme bei mehreren Sendemasten an und entschuldigt sich via Twitter. Seit rund 9 Uhr am Morgen wurde an der Lösung des Problems gearbeitet und letztendlich lag das Problem wohl an einem Router im eigenen Netzwerk.