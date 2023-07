Versuch in Genk: Zitronenduft gegen wilden Müll in den Geschäftsstraßen

Aber vor allem wird in Genk auf die Ergebnisse der Resultate des „Nudget by Nose“-Projekt gewartet, wie Schöffe Yilmaz andeutet: „An der Stalenstraat stellen wir drei sogenannte ‚Nudget by Nose‘-Vogelhäuschen auf. Diese Verbreiten den Duft von frischen Zitronen. Auch hier ist aus Studien ersichtlich, dass das Riechen nicht nur unser stärkstes Sinneswerkzeug ist, sondern unser Gehirn assoziiert frische Düfte mit ‚sauber‘ und ‚rein‘. Gerüche sind übrigens eine Art Universalsprache, die jeder, der in diesem Viertel wohnt, spricht.“

Die Maßnahmen, die in der Stalenstraat in Genk ausprobiert werden, sollen bei entsprechendem Erfolg auch auf die Vennestraat ausgeweitet werden. Hier bietet Genk besonders viele Snackbars, Restaurants, Bistros und Cafés…